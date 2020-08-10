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'de sopalı bıçaklı kavga kamerada

'de iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı ve bıçaklı kavgada,1 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 09:47 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:13 ABONE OL
Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada

Kavga, Florya Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde yaşandı. Aralarında alacak, verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup öğle saatlerinde cadde üzerinde karşılaştı.

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Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada

Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı, zaman zaman da kadınların karıştığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bıçakla yaralanan 1 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişi de gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada

Öte yandan yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada
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