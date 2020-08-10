Muğla'da şoke eden kaza! Arılar az kalsın öldürüyordu!

"ALERJİM OLSA ÖLÜRDÜM"



Sabah muhabirine yaşadıklarını anlatan Necmettin Kaya, kaza yerine süratle ulaştıklarını anlatarak, "Bölge yoğun trafiği olan bir yer. Yolu kullanan sürücülerin arıların saldırısına uğramasını önlemek için her türlü tedbiri aldık. Kızgın arılara itfaiye ekiplerinin köpükle müdahale etmesini sağladık. Arılar, koruyucu kıyafetin başlık kısmını çıkardığım da bir anda saldırdı. Arı sokmasına alerjim olsa olay yerinde ölürdüm. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye getirildim. Şu anda sağlık durumum iyi" dedi.

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