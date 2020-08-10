Müller Karpe, “Hitit şehri”ne defnedildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki "Samuha" olarak bilinen 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da 2005'ten bu yana kazı heyeti başkanlığını yürüten Marburg Philipps Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe (63), Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karpe'nin cenazesi vasiyeti üzerine kazı çalışmaları yaptığı Kayalıpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törene eşi Prof. Dr. Andreas Müller Karpe'nin yanı sıra oğlu Sinan ve yakınları da katıldı.