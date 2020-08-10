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Patronunun çekini bozduran işçi, 75 bin lira ile kaçtı!

Antalyalı Emre D., çalışanı A.B.K.'ya bozdurması için 75 bin lira değerinde çek verdi. Çeki nakde çeviren işçi, parayı alıp 4 arkadaşıyla birlikte kaçtı. Büyük şok yaşayan iş adamı, şüphelilerin peşine düşerek birini polise yakalattı. Diğerleri ise emniyet güçleri tarafından aranıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 15:30 Son Güncelleme: 10.8.2020 15:35 ABONE OL
Patronunun çekini bozduran işçi, 75 bin lira ile kaçtı!

Antalya'da, organizasyon şirketi sahibi Emre D.'nin nakite çevirmesi için verdiği 75 bin liralık çeki banka şubesinde bozduran çalışan A.B.K., parayı paylaştığı 4 arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. Şüphelilerden biri yakalanırken, 4'ünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Patronunun çekini bozduran işçi, 75 bin lira ile kaçtı!

"HIRSIZ VAR" DİYE BAĞIRIP PEŞLERİNDEN KOŞTU

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki banka şubesi önünde meydana geldi. Antalya'da organizasyon şirketi sahibi Emre D., 75 bin liralık çeki tahsil etmesi için çalışanı A.B.K.'ye verip, banka şubesi önünde beklemeye başladı. Bankadan 75 bin lirayı alan A.B.K., iddiaya göre şube çıkışında parayı 4 arkadaşına verdi. Ardından 'hırsız var' diye bağıran A.B.K. ile arkadaşları kaçarak, kayıplara karıştı.

Patronunun çekini bozduran işçi, 75 bin lira ile kaçtı!

Bankanın önünde aracında bekleyen Emre D., olaya şahit olunca şüphelilerin peşine düştü. Emre D., şüphelilerden birini polise yakalattı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, pantolonunun içinde bir miktar para bulundu.

Patronunun çekini bozduran işçi, 75 bin lira ile kaçtı!

Polis, diğer 4 şüpheliye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Patronunun çekini bozduran işçi, 75 bin lira ile kaçtı!
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