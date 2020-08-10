Röfle nedir, evde nasıl yapılır? Röfle saç modelleri püf noktaları

Röfle daha çok kuaför salonlarında uygulanır. Röfle kişinin saçının birkaç ton açık renginin saç aralarına dağıtılarak yapılmasıdır. Bazı kimyasal içerikler kullanılarak saç rengi açılır. Kendi başınıza röfle yamak çok sağlıklı bir işlem değildir. Piyasada röfle için hazırlanmış boya setleri mevcuttur. Ancak bunları uygularken dikkatli olmakta fayda vardır. Saçlarınızın aynı görünümde olmasından şikayetçiyseniz saçlarınıza canlılık ve ışıltı katmak için röfle yaptırabilirsiniz. Kuaför maliyeti sizi zorluyorsa röfleyi evde de istediğiniz gibi yapabilirsiniz.

RÖFLE NEDİR?

Röfle saçı belli aralıklarla ve değişik tonlarla boyama işlemidir. Genellikle saç rengi koyu olanlar tercih eder. Ara ara uygulanan açık renkler sayesinde saçta hafif bir görüntü elde edilir. Farklı bir renk ile saçın doğal renginin bütünleşmesiyle ortaya hoş bir görüntü çıkar.

Röflenin evde yapılamayacağı düşünülür. Fakat yeni boya çeşitleriyle evlerde de bu işlem uygulanır. Röflede en önemlisi renk seçimidir.

Cilde ve saça uygun renk seçmek önemlidir. Aksi takdirde sonuçtan memnun kalmazsınız. Ana renkten bir ton açık renk kullanmak uygun olacaktır. Daha belirgin bir röfle için iki ton açık boya kullanılabilir. Yalnız uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Boyama işlemi sırasında cildinizin korunmasına özen gösterin. Boyaya başlamadan önce tüm yüzünüze vazelin sürebilirsiniz. Boya sırasında eski ve giymediğiniz kıyafetleri kullanabilirsiniz. Boya kutusunun içinden çıkan eldivenleri kullanmayı unutmayın.

Boya kutusunun içinde kullanım kılavuzu mevcuttur. Yazılanlara göre hareket etmeniz doğru olacaktır. Boyamaya başlamadan önce saçlarınızı tarak ile ayırın. Ayırdığınız parçaları birbirine karışmasına izin vermeden toka yardımı ile tutturun.

Diğer boyalarda boyama işlemi dipten başlar. Röflede buna gerek yoktur. Aksine diplere boya sürmemeniz gerekir. Röfle boya setinin içinden çıkan fırça ile boyama işlemini yapın. Daha sonra boya ya da folyo ile saçınızı sarın ve bekletin. Saçın açıkta kalmamasına dikkat edin. Bekleme süresi için ideal olan 45 dakikadır.

RÖFLE EVDE NASIL YAPILIR?

En az kimyasal madde içeren ve iyi bir marka olan boya setlerini tercih etmelisiniz.

Bu setlerin içerisinde bulunan açıcı maddeler yardımıyla saçlar açılır. Uzun bir saçınız varsa ara ara ayırıp bir tutam alarak bu işlem uygulanır. Daha sonra folyo ile sararak işlemi tamamlayabilirsiniz. Setlerin içerisinde bulunan uygulama kılavuzlarından faydalanabilirsiniz.

Yaz mevsiminde bu işlemi uygularsanız ara ara saçlarınıza limon suyu sürerek açılmasını bekleyebilirsiniz. Tabi daha sonra güneşte bekletmek gerekir.

Röfle saç modelleri, röfle uzmanları tarafından uygulanırsa daha iyi sonuçlar elde edilir. Uygulamadan önce iyice emin olmalısınız. Daha sonra pişmanlık duymamak için iyice düşünülerek yaptırmakta fayda vardır. Röfle renklerine çok iyi karar vermek gerekir. Saç rengine uygun bir renk seçmek doğru olacaktır.

Şimdi maddeler halinde röfle evde nasıl yapılır sorusunu cevaplayalım: