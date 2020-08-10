Sanayide korkunç olay! Takım tezgahına dayayıp boğazından bıçakladı

Gökhan G. ve şüpheli Ali A. İstanbul'da aynı oto tamirhanesinde çalışıyorlardı. Geçtiğimiz aylarda çalıştıkları sırada aralarında tartışma çıktı.

Gökhan G. su şişesi ile üzerine yürüyünce Ali A. tamirhanede bulunan bıçaklardan birini eline geçirerek Gökhan G.'yi boğazından ağır yaraladı Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanırken özel bir hastaneye kaldırılan mağdur tedavi edildi..

Olaya şahit olan diğer çalışanlar ifadelerinde Gökhan G.'nin tartıştığı ve kavgaya tutuştuğu Ali A.'ya elinde bulunan cam şu şişesi ile vurmaya çalıştığını gördüklerini, bir iş yeri çalışanının ikiliyi ayırmaya çalıştığını, Gökhan G.'nin küfür ettiğini duyduklarını belirttiler.



TEZGAHA YASLAYARAK…

Bunun üzerine Ali A.'nın takım tezgahında bulunan iki bıçağı eline aldığını ve Gökhan G.'yi takım tezgahına yaslayarak bıçağı boğazına dayadığını mağdurun boğazından kanlar gelmeye başladığını gördüğünü söylediler. İkilinin iş yüzünden tartıştıkları, küfürleştikleri öğrenildi.



ŞİKAYETÇİ OLMADILAR AMA

Ali A. kendisini korumak amacıyla bıçak salladığını pişman olduğunu söylerken Gökhan G., olayı tartışma sonrası aniden geliştiğini, kasti olmadığını, herhangi bir şikayeti bulunmadığını beyan etti.

Yapılan adli tıp incelemesinde Gökhan G.'de derin boyun kesisi bulunduğu, yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının tespit edilmesi üzerine kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu hususunda yeterli şüpheye ulaşıldığı kanaati ile iddianame düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan şüpheli, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.