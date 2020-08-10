Şanlıurfa'da korkutan obrukl! Çiftçi, sulama yaparken fark etti...

'ESKİ UYGARLIKLARDAN KANAL SULAMA SİSTEMİ'



Obruk sonrası bir inceleme yapan Aligörlü Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Abim olayla ilgili fotoğraf attıktan sonra ben buraya intikal ettim. Ben de geldiğimde burada suyun çekildiğini gördüm. Araştırdık, eski uygarlıklardan kalan sulama kanallarından olduğunu şüphelendik. Tabi biraz kurumsal araştırmalarda yaptık. Bunların Türkçe ismi kerhiz olarak biliniyor, İran'da kanaat, bu bölgede de kına adı veriliyor. Bunun eski sulama sistemleri olduğunu gördük ve zamanla kullanılmadıkları için tıkanmış. Artık o Malatya depreminden sonrada hafifçe sarsılıp çukurun oluştuğunu gördük. Yerinde tespit ettik. Bunların korunması gerekiyor, bunların ne şekilde ne olduğu bilinmesi, korunması gerekiyor. Biz bunları yetkililere bildireceğiz, gerekli dilekçelerimizi ilgili birimlere aktaracağız. Onlarda zaten ne gerekiyorsa ilgileneceklerini düşünüyoruz" dedi.

