Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da korkutan obrukl! Çiftçi, sulama yaparken fark etti...

'da korkutan obrukl! Çiftçi, sulama yaparken fark etti...

'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilmişti. Depremin ardından 'da oluşan dev obruk vatandaşları korkuttu. Obruğu İlhami Bilgin isimli çiftçi tarlasında sulama yaparken fark etti. Obruğu gördüğünde korktuğunu söyleyen Bilgin, yaptığı açıklamada "obruğun geçmişte kullanılan yeraltı sulama kanallarına ait 4 ile 6 metre derinliğindeki havalandırma sistemi olduğunu öğrendiğini" söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 12:57 Son Güncelleme: 10.8.2020 13:02 ABONE OL
Şanlıurfa'da korkutan obrukl! Çiftçi, sulama yaparken fark etti...

'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi sonrası oluşan dev obruk, görenleri şaşkına çevirdi. Mahallede bulunan bir mısır tarlasının ortasında oluşan obruk, çiftçileri korkuttu. İddiaya göre, İlhami Bilgin, tarlada sulama yaparken bir anda suyun dev bir çukura yöneldiğini fark etti. Çiftçi Bilgin, çukura doğru yöneldiğinde ise karşısında dev bir obruğu gördüğünü dile getirdi. Korktuğunu ve köydeki akrabalarına bilgi verdiğini aktaran Bilgin, daha sonra obruğun geçmişte kullanılan yeraltı sulama kanallarına ait 4 ile 6 metre derinliğindeki havalandırma sistemi olduğunu öğrendiğini söyledi. 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde oluşan obruğun incelenmesi için çiftçiler, gerekli başvuruyu yapacaklarını belirtti.

Şanlıurfa'da korkutan obrukl! Çiftçi, sulama yaparken fark etti...

'ESKİ UYGARLIKLARDAN KANAL SULAMA SİSTEMİ'

Obruk sonrası bir inceleme yapan Aligörlü Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Abim olayla ilgili fotoğraf attıktan sonra ben buraya intikal ettim. Ben de geldiğimde burada suyun çekildiğini gördüm. Araştırdık, eski uygarlıklardan kalan sulama kanallarından olduğunu şüphelendik. Tabi biraz kurumsal araştırmalarda yaptık. Bunların Türkçe ismi kerhiz olarak biliniyor, İran'da kanaat, bu bölgede de kına adı veriliyor. Bunun eski sulama sistemleri olduğunu gördük ve zamanla kullanılmadıkları için tıkanmış. Artık o depreminden sonrada hafifçe sarsılıp çukurun oluştuğunu gördük. Yerinde tespit ettik. Bunların korunması gerekiyor, bunların ne şekilde ne olduğu bilinmesi, korunması gerekiyor. Biz bunları yetkililere bildireceğiz, gerekli dilekçelerimizi ilgili birimlere aktaracağız. Onlarda zaten ne gerekiyorsa ilgileneceklerini düşünüyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da korkutan obrukl! Çiftçi, sulama yaparken fark etti...

HEMEN ETRAFINI KÜREKLE KAPATTIM

Olayı yaşayan çiftçi İlhami Bilgin ise, " depreminde bir sarsıntı olduğunu ben de tarlada hissettim. Ben mısır sulaması yapıyordum. Sıraları kontrol etmeye gelirken bir baktım ki 3-4 sırada suyun kaybolduğunu gördüm. Sıradan akmıyor, girdap dediğimiz, obruk dediğimiz çukurda suyun, kaybolduğunu gördüm. Hemen etrafını kürekle kapattım. Kürekle kontrol ettim. Küreği içine batırdım kürek tamamıyla kayboldu.

Şanlıurfa'da korkutan obrukl! Çiftçi, sulama yaparken fark etti...

Derindi, çukurun içerisinde su dönüyordu. O alanın ne olduğunu bilmiyorum. Geldim durumu yaşlı amcalarıma anlattım. Onun eski çağlardan kalma yer altı sulama sisteminin olduğunu söylediler. Su ihtiyaçlarını gidermekte kullandıkları bir sistem, eski uygarlıklar zamanında yaptıkları bir havalandırma çukurunun olduğunu ve 5 metre derinlikte, bir buçuk metre genişliğinde kanalların olduğunu söylediler. Buda onlardan olabilir dediler" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da korkutan obrukl! Çiftçi, sulama yaparken fark etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA