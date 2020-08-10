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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

sonuçları açıklandı mı? BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) Milli Piyango online üzerinden yapılan oyununun 4. çekilişinin şanslı numaraları 10 Ağustos 2020 Pazartesi (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli olacak. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:36 Son Güncelleme: 10.8.2020 18:36 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) yapılan yeni düzenlemeyle haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) çekilişini düzenlediği 'nun 4. çekiliş sonuçları bugün (10 Ağustos 2020 Pazartesi) yapılan canlı çekilişle belli olacak. 4. çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 10 Ağustos sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 4. hafta online Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da yapılan canlı çekilişle belli olacak. Günün şanslı numaraları MPİ online canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada olacak…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın ; www.millipiyangonline.com üzerinden, uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
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