Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar

İki senedir yol problemi yaşadıklarını anlatan Melahat Karadayı, yolu kullanmak istediklerinde tartışma yaşandığını ifade etti. Yolu lise öğrencilerinin de kullandığını kendisinin öğretmen olduğunu anlatan Karadayı, "İki senedir yolumuz kapalı. Bizi hiç geçirmiyor. Ambulans bile geçmiyor. Burası eskiden müşterek araziydi. 2B arazisi olarak şahıs tapularımızı aldık. Bu yol da aynı şekilde 2B arazisi içinde. Biz bu yolu hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Burayı herkes kullanıyor. Başka geçecek araba yolumuz yok. Kötü bir patika yolumuz var. Alışveriş yapıyoruz. 300 metre aşağıdan torbaları taşıyoruz. Kiracımız eşyasını taşıyacak. Halbuki burası senelerin yolu" diye konuştu.

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80 yaşındaki kayınvalidesi ve engelli baldızını hastaneye sırtında taşıdığını söyleyen Metin Süzer, "Burada engelli baldızım ve 80 yaşında kayınvalidem var. Onlara bakıyorum. O kadın geldi. Dün eve giden yolu kapattı. Evimizin kapısını kapattı. Buraların kendisinin tapulu yerleri olduğunu söylüyor. " şeklinde konuştu.

