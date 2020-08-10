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Serinlemek için şelaleye giren 2 çocuk boğuldu

'in Mut ilçesinde, serinlemek için şelaleye giren  Mustafa Atik (13) ve arkadaşı Mustafa Gürbüz (15), boğuldu

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 23:05 ABONE OL
Serinlemek için şelaleye giren 2 çocuk boğuldu
Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki şelalede meydana geldi. Sıcaktan bunalan Mustafa Atik ve arkadaşı Mustafa Gürbüz, serinlemek için şelaleye girdi. Suda yüzen çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. İki arkadaşın çırpındığını gören bir çocuk durumu çevredekilere ve mahalleliye bildirdi. Mahalleli suya atlayıp, iki çocuğu çıkardıktan sonra durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Atik ve Gürbüz Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki çocuk da hayatını kaybetti. Mustafa Atik ve Mustafa Gürbüz'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Serinlemek için şelaleye giren 2 çocuk boğuldu
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