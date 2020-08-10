Son Dakika Haberi… Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 9 Ağustos corona vaka sayısı ile günlük koronavirüs tablosu

Türkiye'de corona virüs vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı ile ilgili bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam son dakika olarak açıklıyor. Bakan Koca, gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamada günlük koronavirüs tablosuna yönelik bilgiler verirken, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda da uyarıyor. Peki, Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 9 Ağustos corona vaka sayısı ile günlük koronavirüs tablosu

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (9 AĞUSTOS 2020)

Ülkemizde corona virüsü vaka sayısı ile ilgili tüm detayların kamuoyu ile paylaşıldığı 9 Ağustos 2020 günlük korona tablosu akşam saatlerine doğru binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Bu kapsamda konuya ilişkin araştırmalar hız kazanırken Bakan Koca sosyal medya hesabından son verileri vatandaşlarla paylaşıyor…