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Son dakika... ’da orman yangını

Son dakika gelişmesi... ’nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkan yangına yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 13:28 Son Güncelleme: 10.8.2020 13:32 ABONE OL
Son dakika... Muğla’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Göktepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen ve sarp arazide çıkan yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiği öğrenildi.

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Son dakika... Muğla’da orman yangını
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