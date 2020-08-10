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: Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi! Mehmetçik bir saniye bile düşünmeden suya daldı...

haberi: Dün gece denizde nefes kesen anlar yaşandı. Eskihisar-Topçular Feribotu'ndan bir kişi kendini denize attı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, hemen harekete geçti. 2 saatlik aramanın ardından suyun üzerinde baygın yatan bir beden tespit edildi. Mehmetçik bir saniye düşünmeden suya daldı. Baygın haldeki adam ilkyardım müdahaleleri ile hayata tutundu. İşte o nefes kesen anlar...

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 11:00 Son Güncelleme: 10.8.2020 11:16 ABONE OL
Son dakika: Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi! Mehmetçik bir saniye bile düşünmeden suya daldı...

Eskihisar -Topçular seferini yapan seyir halindeki feribottan denize atlayan adam, 2 saatlik aramanın ardından sahil güvenlik ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı. 2 saat suda kalan baygın haldeki adamı gecenin karanlığında fark eden Mehmetçik hiç düşünmeden suya atlayıp kurtardı. Boğulmak üzere olan adamı nefes kesen kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

Son dakika: Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi! Mehmetçik bir saniye bile düşünmeden suya daldı...

Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında 'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Topçular İskelesinden feribota binen 55 yaşındaki Vehbi Üstüner, yaklaşık 300 metre açıkta feribottan denize atladı. Topçular 1 isimli feribottaki yolculardan birkaçı feribotun kaptanına durumu bildirdi.

Son dakika: Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi! Mehmetçik bir saniye bile düşünmeden suya daldı...

Bunun üzerine kaptan sahil güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından olay yerine TCSG-25 botu gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonrasında saat 02.10'da trafik hattının güneyinde Üstüner'i suyun üzerinde yarı baygın, şuurunu kaybetmek üzereyken buldu.

Son dakika: Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi! Mehmetçik bir saniye bile düşünmeden suya daldı...

Sahil Güvenlik ekipleri önce Vehbi Üstüner'e can simidi attı. Ancak tutacak durumda olmadığı anlaşılınca yüzücü kurtarıcı asker denize atladı.

Son dakika: Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi! Mehmetçik bir saniye bile düşünmeden suya daldı...

Üstüner, can simidi üzerine yatırılarak sahil güvenlik botuna alındı. Koma halinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, süratle Topçular iskelesine intikal ettirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son dakika: Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi! Mehmetçik bir saniye bile düşünmeden suya daldı...

Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vehbi Üstüner'in Yalova'da dışarıda kaldığı, kimsesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Son dakika: Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedildi! Mehmetçik bir saniye bile düşünmeden suya daldı...
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