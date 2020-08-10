Dijital medya çağında yaşarken Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarını sıklıkla kullanıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda birini takip etmiyorsak bile ona gizliden bakabiliyoruz. Stalk kavramı ise buradan ortaya çıkıyor. İngilizce bir kavram olan stalk sosyal medya platformlarında bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi demektir. Kelimeyi ilk kez duyanlar konuya yönelik araştırmalar yapıyor. Buna göre, Stalk nedir? Stalk yapmak ne demektir?

STALK NEDİR?

Günümüz teknoloji çağında çoğumuz sosyal medya hesaplarımızda vakit geçiriyoruz. Alternatif platformların çoğalmasıyla Instagram, Facebook ve Twitter gibi hesaplarına sahip kişiler takip etmediği bir başka hesaba gizliden bakabiliyor. İngilizce bir kavram olan Stalk kelimesi de böylelikle hayatımıza girmiş oldu. Sosyal medya platformlarında (Instagram, Facebook ve Twitter) bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesine stalk denir. Sürekli bir başkasını stalklayan kişilere ise stalker adı veriliyor.

STALK YAPMAK NE DEMEKTİR?

Sosyal medya hesaplarından gizlice bir başka hesaba bakmak stalk olarak adlandırılıyor. Farklı alanlara göre farklı kullanımları olan stalk kelimesinin mantığında bir işi fark ettirmeden, gizli bir şekilde yapmak vardır. Stalkladığınız kişiler ünlü, yakın arkadaş, akraba olabilir. Hesapları açıksa o kişinin fotoğraflarına ve beğenilerine bakabiliyorsunuz. Whatsapp'ta çevrimiçi çevrimdışı özelliğine sürekli bakmakta bir çeşit stalktır. Tıpkı 'selfie' gibi stalk'ta sosyal medyada kısa bir zaman içerisinde popüler olmuş oldu. Sosyal medya mecraları da insanların artık neredeyse her şeyini paylaştığı yerler olarak görülüyor.

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