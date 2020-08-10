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Temizliği abarttı! Komşular kimyasal sızıntı sandı

'ta bir kişi ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu. Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı. Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 16:17 Son Güncelleme: 10.8.2020 16:25 ABONE OL
Temizliği abarttı! Komşular kimyasal sızıntı sandı

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Mevlana Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Temizliği abarttı! Komşular kimyasal sızıntı sandı

Apartmanda yaşayan vatandaşların kimyasal koku aldıklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Temizliği abarttı! Komşular kimyasal sızıntı sandı

Polis ekipleri binada önlem alırken AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı. Yapılan incelemede ağır kokunun bir apartman sakininin evinde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Temizliği abarttı! Komşular kimyasal sızıntı sandı

Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı. Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu.

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Temizliği abarttı! Komşular kimyasal sızıntı sandı
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