Üst geçit çöktü iki saniyeyle ölümden döndüler

İstanbul'da, Hasdal Otoyolu'ndaki Hasdal Kışlası'nın önündeki D-020 karayolunda yer alan üstgeçit dün sabah 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol trafiğe kapandı. İstanbul Havalimanı'nın dönüş güzergahında yer alan üst geçidin çökmesiyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. Üst geçidin çöktüğü noktada dev bir çukur meydana geldi. Yandaki askeri kışlanın duvarı hasar aldı. Alttan geçen metro inşaatı da büyük tehlike atlattı, korkulan olmadı. Öte yandan çökme anında yoldan bir otobüs de üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu" derken, yolculardan biri, "İki saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu" ifadesini kullandı. İstanbul Valiliği, çökmeyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çöken beton geçidin kaldırılma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.