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Vicdansızlığın böylesi! Sokağa bırakılan kedi mamalarını çöpe attı... Şişli'de bir kadın, sokağa bırakılan kedi mamalarını çöp konteynerine attı. Sokak kedilerini besleyen bina sakini kadın ise, bu vicdansızlığa "Atamazsın. Onlardan ne istiyorsun sen?" sözleri ile tepki gösterdi. Kedi mamalarını çöpe atan kadın, kedilerden kendisine 'pire bulaştığını' iddia etti.

İHA Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:50 Son Güncelleme: 10.8.2020 11:04 ABONE OL

Şişli Feriköy'de meydana gelen olayda bir binaya yaşayan Meryem Y., evine "pire" bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber tek tek çöpe attı. Kadının bu hareketini gören binada oturan ve sokak hayvanlarını besleyen başka kadın duruma tepki gösterdi.