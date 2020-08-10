Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vicdansızlığın böylesi! Sokağa bırakılan kedi mamalarını çöpe attı...

Vicdansızlığın böylesi! Sokağa bırakılan kedi mamalarını çöpe attı...

Şişli'de bir kadın, sokağa bırakılan kedi mamalarını çöp konteynerine attı. Sokak kedilerini besleyen bina sakini kadın ise, bu vicdansızlığa "Atamazsın. Onlardan ne istiyorsun sen?" sözleri ile tepki gösterdi. Kedi mamalarını çöpe atan kadın, kedilerden kendisine 'pire bulaştığını' iddia etti.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:50 Son Güncelleme: 10.8.2020 11:04 ABONE OL
Vicdansızlığın böylesi! Sokağa bırakılan kedi mamalarını çöpe attı...

Şişli Feriköy'de meydana gelen olayda bir binaya yaşayan Meryem Y., evine "pire" bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber tek tek çöpe attı. Kadının bu hareketini gören binada oturan ve sokak hayvanlarını besleyen başka kadın duruma tepki gösterdi.

"PİRE BULAŞIYOR"

Sokaktaki kadınla tartışan binadaki kadın, mamaları çöpe atamayacağını ve yasa gereği sokak hayvanlarının beslenme hakkının olduğunu hatırlattı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen kadın tüm mamaları çöpe attıktan sonra eldivenlerini de çöpe attı. Binadaki kadına, evindeki kediden pire bulaşıyor iddiasında bulunan sorumsuz kadın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Adana'da korkunç olay! Bıçakla saldıran eşinin elinden çocukları kurtardı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Vicdansızlığın böylesi! Sokağa bırakılan kedi mamalarını çöpe attı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA