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3’üncü kattan atlayan genci yoldan geçen vatandaş tuttu

’da 3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci, o sırada yoldan geçen bir vatandaş şans eseri tutarak olası bir faciayı önledi

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 00:35 Son Güncelleme: 12.8.2020 00:35 ABONE OL
3’üncü kattan atlayan genci yoldan geçen vatandaş tuttu
Olay, Merkez Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zihinsel engelli S.E. (18) 3'üncü katın balkonundan atladı. O sırada yoldan geçmekte olan ve olayı gören bir vatandaş, genci tutarak yere çarpmasını engelledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşın tutmasıyla hafif şekilde yaralanan genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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3’üncü kattan atlayan genci yoldan geçen vatandaş tuttu
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