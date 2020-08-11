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5 HDP’li yönetici hakkında taciz soruşturması

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
5 HDP’li yönetici hakkında taciz soruşturması
Tecavüz ve taciz skandallarının ardı arkası kesilmeyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında yeni soruşturma başlatıldı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, Cizre'de bir kadın, parti çalışmaları esnasında tanıştığı bazı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradı. Partililerin yoğun baskısına rağmen adliyeye giden kadın, söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı.
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5 HDP’li yönetici hakkında taciz soruşturması
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