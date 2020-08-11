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Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

'nda polis ekiplerinin taksiler için gerçekleştirdiği maske ve sosyal mesafe denetiminde ilginç anlar yaşandı. Durdurulan bir taksideki kadın yolcuya maske takmadığı için ceza kesilince, kadın yolcu bu duruma sinirlenerek maskeyi yere atıp tekrar taksiye bindi. Şaşkına çeviren bu olay kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 16:55 Son Güncelleme: 11.8.2020 17:16 ABONE OL
Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

İçişleri Bakanlığı'nın Covid 19 denetimleri genelgesi kapsamında 81 ile gönderilen genelde sonrası Valiliği kent genelinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini gerçekleştirdi.

Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

'nda korona virüs tedbirleri kapsamında taksilere ve araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik ekipleri taksi sürücülerini korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, tedbirlere uymayan taksi şoförlerine ise hıfzıssıhha kanunu kapsamında 285 TL para cezası kesti.

Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

DRONE İLE DENETİM

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Trafik Şube Müdürlüğü ve köpekli ekipler katıldı.

Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında Taksim meydanı ve Dolapdere'de drone ile taksi denetimi yaptı. Trafik polisi, taksi sürücülerini korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, polis dronesi ile uyarılarda bulundu. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapılırken, alınan tedbirlere uymayan taksi şoförlerine idari para cezası kesildi.

Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

Dolapdere Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde durdurulan bir taksi içerisindeki kadın yolcunun maske takmadığı tespit edildi. Bunun üzerine taksi sürücüsüne maskesiz yolcu aldığı ve ön tarafta oturmasına izin verdiği gerekçesiyle 285 TL para cezası kesildi.

Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

Maske takmadığı için araçtan indirilen kadın yolcu ise kendisini görüntüleyen kameralara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin uyguladığı ceza sonrası taksi sürücüsü yaklaşık 20 metre ileri giderek durdu.

Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

Maskesiz taksiye binerek sürücünün ceza yemesine neden olan kadın yolcu ise maskesini çıkartarak tekrar aynı taksiye bindi.

Yolcu maskeyi yere böyle fırlattı! Beyoğlu'nda maskesiz yolcu alan taksici ceza kesilince polise tepki gösterdi! | Video

Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

Denetimlere tepki gösteren kadın yolcunun, maskesini atarak taksiye tekrar binmesi kameralara yansıdı.

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Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...
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