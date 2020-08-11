Akıl alır gibi değil! Ceza yiyince maskeyi yere atıp taksiye bindi...

Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında Taksim meydanı ve Dolapdere'de drone ile taksi denetimi yaptı. Trafik polisi, taksi sürücülerini korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, polis dronesi ile uyarılarda bulundu. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapılırken, alınan tedbirlere uymayan taksi şoförlerine idari para cezası kesildi.



