Asker uğurlaması yasaklanan şehirler! Son olarak Sivas'ta asker uğurlaması yasaklandı

Koronavirüs salgını ile yurt genelinde mücadele devam ederken, salgını kontrol altına almak adına İstanbul'daki asker uğurlamalarının yasaklandığı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklanmıştı. Bu noktada vatandaşlar, asker uygulamasının yasaklandığı illeri merak ediyor. Peki, asker uğurlaması yasaklanan şehirler hangileri? İşte detaylar

ASKER UĞURLAMASI YASAKLANAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere; Ankara, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı, Malatya, Mersin, Ardahan, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Kocaeli, Kırşehir, Karaman, Gümüşhane, Erzincan, Isparta, Kırıkkle, Nevşehir, Mardin, Trabzon, illerinde de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.