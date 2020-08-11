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yasaklanan şehirler! Son olarak 'ta asker uğurlaması yasaklandı

Koronavirüs salgını hem ülkemizde hem dünyada etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu noktada, Bakan Koca başta olmak üzere tüm uzmanlar kalabalık mekânlardan insanların kaçınması gerektiğini belirtiyor. Son olarak İstanbul Valisi, Ali Yerlikaya, il genelinde asker uğurlamalarının yasaklandığını bildirdi. Peki, yasaklanan şehirler hangileri? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:11 ABONE OL
Asker uğurlaması yasaklanan şehirler! Son olarak Sivas'ta asker uğurlaması yasaklandı

Koronavirüs salgını ile yurt genelinde mücadele devam ederken, salgını kontrol altına almak adına İstanbul'daki asker uğurlamalarının yasaklandığı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklanmıştı. Bu noktada vatandaşlar, asker uygulamasının yasaklandığı illeri merak ediyor. Peki, yasaklanan şehirler hangileri? İşte detaylar

ASKER UĞURLAMASI YASAKLANAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere; Ankara, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı, Malatya, Mersin, Ardahan, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Kocaeli, Kırşehir, Karaman, Gümüşhane, Erzincan, Isparta, Kırıkkle, Nevşehir, Mardin, Trabzon, illerinde de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Asker uğurlaması yasaklanan şehirler! Son olarak Sivas'ta asker uğurlaması yasaklandı

SİVAS'TA ASKER UĞURLAMA YASAKLANDI!

'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Asker uğurlaması yasaklanan şehirler! Son olarak Sivas'ta asker uğurlaması yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla kentte asker uğurlama eğlenceleri ve konvoyları yasaklandı.

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Asker uğurlaması yasaklanan şehirler! Son olarak Sivas'ta asker uğurlaması yasaklandı
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