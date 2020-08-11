Asker uğurlaması yasaklanan şehirler! Son olarak Sivas'ta asker uğurlaması yasaklandı

Koronavirüs salgını ile yurt genelinde mücadele devam ederken, salgını kontrol altına almak adına İstanbul'daki asker uğurlamalarının yasaklandığı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklanmıştı. Bu noktada vatandaşlar, asker uygulamasının yasaklandığı illeri merak ediyor. Peki, asker uğurlaması yasaklanan şehirler hangileri? İşte detaylar
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere; Ankara, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı, Malatya, Mersin, Ardahan, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Kocaeli, Kırşehir, Karaman, Gümüşhane, Erzincan, Isparta, Kırıkkle, Nevşehir, Mardin, Trabzon, illerinde de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.
SİVAS'TA ASKER UĞURLAMA YASAKLANDI!
Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla kentte asker uğurlama eğlenceleri ve konvoyları yasaklandı.