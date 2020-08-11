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'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu

Düğün ve asker uğurlaması gibi bahanelerle yollara dökülen şahıslar yine konvoy oluşturup terör estirdi. Korna çalıp yüksek sesle şarkılar çalan, 'En büyük asker bizim asker' sloganı atan magandalar mahallelinin huzurunu kaçırdı. Emniyete konuya ilişkin çok sayıda ihbar yağıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:12 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:47 ABONE OL
Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde asker uğurlama konvoyu oluşturuldu. Gece geç saatlerde bir araya gelen gençler, 15 araçlık konvoy oluştururken, kornalar ve 'En büyük asker bizim asker' sloganı ile yan yana 3 şerit oluşturarak trafikte ilerledi.

Ispartakule Mevkii'nden geçen asker uğurlama konvoyu bir süre daha ilerlerken kısa süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu kamerada | Video

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Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu
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