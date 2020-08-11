MasterChef programında bugün Çerkez Tavuğu yapılacak. Jüri üyelerinin açıklamasının ardından tarifi ve yapılışı hakkında araştırmalar başladı. Hemen hemen herkesin severek tükettiği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? MasterChef Çerkez Tavuğu tarifi burada!

ÇERKES TAVUĞU NASIL YAPILIR? ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ!

Püf noktaları ile en güzel Çerkez Tavuğu tarifi şöyle;