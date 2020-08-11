Sputnik bilindiği üzere; dünyanın il yapay uydusu olarak bilinirken bugün corona virüsü aşısı olarak Rusya tarafından tescil edildi. İsminin açıklanmasının ardından da koronavirüs aşısı hakkında araştırmalar başladı. Peki; corona virüsü aşısı Sputnik nedir? Koronavirüs aşısı Sputnik ne anlama geliyor?

'SPUTNIK V'

Rusya'nın aşı haberinin ardından Moskova yeni koronavirüs aşısının adını 'Sputnik V' olarak adlandırdıklarını açıkladı.

SPUTNIK NE DEMEK?

Sputnik 1, dünya'nın ilk yapay uydusu. Sputnik serisinden ilk uzay aracı. SSCB tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye oturtuldu.

Uydunun ağırlığı 80 kg olup, çapı 58 cm, yörünge yüksekliği 250 km idi. Küre şeklinde bir gövdesi ve bundan ayrılan 2,4 ila 2,9 m uzunluğunda dört uzun anteni vardı. 20 ve 40 MHz gücünde iki radyo vericisi bulunmaktaydı. Bu radyo sinyalleri iyonosferdeki elektron yoğunluğunu ölçmede kullanıldı. Ayrıca, uydunun iç basıncı ve sıcaklığı da sinyallerle iletiliyordu. Böylece uydu çeperinin bir göktaşı tarafından delinip delinmediği takip edilebiliyordu. Uydunun basınçlı iç bölgesi nitrojen gazıyla doldurulmuştu. Ancak yörünge sırasında uydu çeperinin hiç delinmediği tespit edildi. Bu durum, gelecekteki uzay uçuşları için Dünya yörüngesinin güvenli olduğunu gösteriyordu.