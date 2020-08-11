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'da ahşap ev yangını: 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

'da 2 katlı ahşap bir evde çıktı. Yangında 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 21:18 Son Güncelleme: 11.8.2020 21:20 ABONE OL
Çorum'da ahşap ev yangını: 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Bayat ilçesindeki ahşap ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Çorum'da 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Yangında 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Çorum'da ahşap ev yangını: 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
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