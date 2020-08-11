Doktor Mehmet Öz'ün kardeşi Nazlım Öz’e video şoku

DAVA AÇILDI

Nazlım Öz, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. İfadesi alınan Gedikli, Nazlım ÖZ'ün üst kata çıktığında kendisinin de peşinden gittiğini, kendisinin video ile çekim yapmadığını, çeker gibi yaptığını çünkü şikayetçinin kendisinin çekim yaptığını, kamera çekimi yapmaması için kendisini uyardığını beyan etti. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda Gedikli hakkında, Öz'ün özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Nazlım Öz'üm ikameti içerisinde bulunduğu bir sırada ÖZ'ü takip ederek telefonundan çekim yaparak suçu işlediği anlatıldı.



Seval Öz