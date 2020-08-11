E-ticaret, binlerce engelliye umut oldu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve PTT arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından epttavm.com üzerinden satışa çıkarılan "sanat terapi" ürünleri ilgi görüyor. Yaklaşık 28 bin engellinin kaldığı 250'nin üzerinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri projeyle birer sanat terapi merkezlerine dönüşürken, el emeği göz nuru bu ürünler de engelsiz dijital pazarda yerini aldı. Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile engelliler seramik, anahtarlık, nazarlık, meyve sabunu, süs eşyaları gibi ürettikleri onlarca ürünler dijital pazarda yer alıyor. Ayrıca engelliler tarafından üretilen özel ürünler de bulunuyor.ePTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları proje kapsamında binlerce engelliye umut olduklarını kaydetti. Bu alanda ilk e-ticaret sitesi olduklarını ifade eden Çevikoğlu, "Platformumuzda tüm engelleri ortadan kaldırdık. Engelli vatandaşlarımız, ürünlerini rahatça satabildikleri gibi rahatça alışveriş de yapabilmekte" dedi.