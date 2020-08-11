Gündelik hayatın bu kadar internetle iç içe olduğu günlerde, gün içerisinde yaşadığımız internet problemleri pek çok kişinin işlerinin aksamasına neden oluyor. İnternet tercihlerinde bağlantısı stabil olan ve hızlı olan internet seçimleri yapılıyor. Ancak zaman zaman internet problemleri yaşanıyor. Bu noktada internet hız testi siteleri kullanıcılar tarafından merak konusu oluyor. Peki, En iyi internet hız testi hangisi? İnternet hız testi nasıl yapılır?

İNTERNET HIZI NEDİR?

İnternet hızları bir diğer adı ile MBPS olarak geçmektedir. MBPS'nin açılımı ise, 'megabit per second'tur. MBPS olan bu terim 1 saniyede indirilen mega bit sayısını ifade etmektedir. Aldığımız internetin hız testi ise bu noktada ölçülmektedir. Ortalama bir internet hızı örnek verecek olursak,9 MBPS civarı bir bağlantı ile 480p videoları rahatlıkla takılmadan izleyebilirsiniz. Genellikle internet satıcılığını yapan firmalar genelde 16 MBPS internet hızının reklamını yaparak ilgi odağı haline gelirler.

EN İYİ İNTERNET HIZ TESTİ HANGİSİ? İNTERNET HIZ TESTİ NASIL YAPILIR?

Türkiye'de internet kullanıcılarının yaşadığı bağlantı problemlerinin ardından en çok arattığı konular arasında en iyi internet hız testi oluyor. Evinizde wi-fi hız testi için Türk Telekom'un sunmuş olduğu SPEEDTEST hizmetidir. (https://hiztesti.turktelekom.com.tr/) bu linke tıklayarak ana sayfa üzerinde bulunan başlat seçeneğine tıklayarak test yapabilirsiniz.

En iyi internet hız testleri değinecek olursak genellikle; En çok bilinen hız testi speed testi, daha sonra Fast.com, netspeed.com, BTK Hız Testi, Ookla Speedtest, SpeedSmart adlı hız testleridir. Mobil internet hız testi, test etmek isterseniz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geliştirilen hız testi ile telefonunuzdaki internet hızını ölçebilirsiniz. Bu linkten ulaşabilirsiniz https://www.btk.gov.tr/hiz-testi-uygulama Download testi merak eden internet kullanıcıları ise öncelikle Kilobit'i Kilobyte'a dönüştürmemiz gerekiyor. İnternet hızı ölçen bir sitelerden birinde hız testi yapın. Daha sonra indirme(download) hızınızı 8'e bölün. Bu şekilde gerçek indirme hızımızı hesaplamış olur.

UPLOAD HIZI NE DEMEK?

Kelime anlamı "Yükleme Hızı" anlamına gelmektedir. Yükleme hızı internet servisinin size sunduğu karşıya yükleme hızıdır. Upload'ın Download'a göre düşüktür. Bu düşük olmasının nedeni ticari pazarlamadan kaynaklıdır. Upload hızı görüntünüzün net veya donarak gönderiminde upload hızını fark edersiniz.