Esenler'de komşular arasında sopalı bıçaklı kavga kamerada

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'de komşular arasında sopalı bıçaklı kavga kamerada

'de aynı binada oturanlar arasında 5 ay önce başlayan gerginlik, önceki gün çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden başladı. Sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:55 ABONE OL
Esenler'de komşular arasında kalaslı ve sopalı bıçaklı kavga kameraya yansıdı

Olay, Oruçreis Mahallesi'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan komşular arasında 5 ay önce gerginlik yaşandı. Önceki gün de iki taraf arasında, çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden tartışma yaşandı.

Esenler'de komşular arasında kalaslı ve sopalı bıçaklı kavga kameraya yansıdı

Kadınların da karıştığı tartışma, kısa sürede sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Esenler'de komşular arasında kalaslı ve sopalı bıçaklı kavga kameraya yansıdı

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdullah Uğur, Yunus Emre Uğur ve Oğuzhan Uğur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgada 1 kişiyi gözaltına aldı.

Esenler'de komşular arasında kalaslı ve sopalı bıçaklı kavga kameraya yansıdı

Kavga ile ilgili ifadelerine başvurulan kadınlardan biri, komşuları ile aralarında birkaç aydan bu yana gerginlik bulunduğunu, bu konudaki gerginliğin gündüz saatlerinde yeniden alevlendiğini ve çöp dökülmesi ile kavgaya dönüştüğünü anlattı.

Esenler'de komşular arasında kalaslı ve sopalı bıçaklı kavga kameraya yansıdı

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Bıçak ve kalaslı kavga bir binadaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerinde ellerinde kalas ve sopalarla kavga eden komşuları polisin ayırmada güçlük çektiği görülüyor.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Esenler'de komşular arasında sopalı bıçaklı kavga kamerada
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