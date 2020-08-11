Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller gündemde merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ağustos ayı ödemeleri için evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar SMS ve e devlet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ödenekten yararlanan vatandaşlar e devlet sistemi üzerinden evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenebiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, yatan iler hangileri?

İşte yanıtı…