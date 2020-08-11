Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar:  'Dua ediyorduk' dediler

Olay, Ayvansaray Mezarlığı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, define aramak amacıyla ellerinde kazma ve kürek bulunan 3 kişi, Ayvansaray Mezarlığı'na geldi. Burada eski mezar taşları bulunan alanı kazmaya başlayan şüphelileri gören bir kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.