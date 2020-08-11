Feribottan denize atladı mehmetçik kurtardı

Eskihisar -Topçular seferini yapan seyir halindeki feribottan denize atlayan adam, 2 saatlik aramanın ardından sahil güvenlik ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı. Dün saat 00.30 sıralarında Yalova Topçular İskelesinden feribota binen 55 yaşındaki Vehbi Üstüner, yaklaşık 300 metre açıkta feribottan denize atladı. Feribotun kaptanı sahil güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonrasında saat 02.10'da Üstüner suyun üzerinde yarı baygın halde buldu. Atılan can simidine tutunamayan Üstüner'i ekipteki bir asker denize atlayarak sudan çıkardı. Üstüner, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.