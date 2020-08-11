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'de bir köy karantinaya alındı

'nin Kelkit ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 21:17 ABONE OL
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kızılca köyünde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Köyde testi pozitif çıkan 5 vakayla temaslı 23 kişinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, filyasyon çalışmaları sonucunda, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyün saat 18.00'den itibaren karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
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