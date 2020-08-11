Halkbank personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? 2020 Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı?

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personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? 2020 açıklandı mı?

tarafından yurt genelinde toplam 18 merkezde yapılan sınavların ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 8 Ağustos tarihinde sona eren sınavların ardından bankada farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere alım yapılacak. Yazılı sınav sorularına itiraz ise en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Adaylar konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken sınav sonuçları sorgulamaya devam ediyor. Peki ne zaman açıklanır? 2020 açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:11 Son Güncelleme: 11.8.2020 09:11 ABONE OL
Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

sınav sonuçları sorgulanmaya başlandı. 8 Ağustos tarihinde İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa gibi illerde yapılan sınavların ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyuran kuruma ait sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi bölümlere yapılacak olan istihdam iş arayanlar için umut oluyor. Peki ne zaman açıklanır? 2020 açıklandı mı?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, AÇIKLANDI MI?

8 Ağustos tarihinde Halkbankası personel alımı için başvurusu tamamlayan adaylar, Halkbank sınav sonuçlarını bekliyor. Sınav sonuçları itiraz günü 12 Ağustos olarak belirlendi. Sınav sonuçları itirazları öncesinde sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konuya yönelik net bilgi henüz yok. Haberimizde ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Sınav sonuçları açıklanma tarihi belli olunca haberimizde yer alacaktır.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.

SINAV SORULARI NASILDI?

Yazılı sınav 'Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

SINAV SONUÇLARI İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI

Oturum Sayısı 2 (İki

Süre 230 dk

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DETAYLARI

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI)

Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)

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Halkbank personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? 2020 Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı?
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