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Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darp etti!

Trafik kazası sonrası Devlet Hastanesine gelen yaralıların yakınları hastaneyi savaş alanına çevirerek güvenlik görevlilerini darp etti. Hasta yakınları tarafından darp edilen 5 güvenlik görevlisi, savcılığa suç duyurusunda bulunarak darp raporu aldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mahmut B. ile kardeşi Mehmet B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 14:41 Son Güncelleme: 11.8.2020 14:41 ABONE OL
Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darp etti!

Edinilen bilgiye göre olay, Devlet Hastanesinde yaşandı. 7 Ağustos günü Karakeçi Mahallesi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yakınları da hastaneye geldi.

Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darp etti!

İddiaya göre, güvenlik görevlileri pandemi nedeniyle acil servisin dışına çıkmaları konusunda hasta yakınlarını uyardı.

Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darp etti!

Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hasta yakınları tarafından darp edilen 5 güvenlik görevlisi, savcılığa suç duyurusunda bulunarak darp raporu aldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mahmut B. ile kardeşi Mehmet B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darp etti!

İki kardeş çıkarıldıkları mahkemece 'basit yaralama ve görevi yaptırmama' suçlamasıyla tutuklandı.

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Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darp etti!
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