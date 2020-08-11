Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darp etti!

Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hasta yakınları tarafından darp edilen 5 güvenlik görevlisi, savcılığa suç duyurusunda bulunarak darp raporu aldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mahmut B. ile kardeşi Mehmet B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.