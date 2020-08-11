İnternet hızı arttırma: İnternet hızı nasıl arttırılır?

İnternet hızı, servis sağlayıcısı tarafından sunulan hızdan daha yüksek bir seviyeye çıkamaz. Dolayısıyla internet hızı nasıl arttırılır sorusunu yanıtlamadan önce internet hızı ne olmalı konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Pek çok internet kullanıcısı çeşitli sebeplerden ötürü servis sağlayıcısının kendisine sunduğu hızdan daha düşük bir hızda internet kullanmak zorunda kalıyor. Bu sorunun önüne geçmek için ise çeşitli yöntemler mevcut. İnternet hızı nasıl arttırılır? İnternet hızını arttırmak için öneriler…

İNTERNET HIZI NEDEN DÜŞER?

İnternet hızının düşmesine sebep olan pek çok faktör vardır. Bilgisayarda kullanılan programlar, Wi fi gücünü azaltan etkenler arasındadır. Bununla birlikte modeme bağlı kablolar da internet hızını doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Eğer internet hızım çok yavaş diyorsanız, aşağıda paylaştığımız önerileri uygulayarak internet hızını artırabilirsiniz.

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İNTERNET HIZI NASIL ARTTIRILIR?

İnternet hızını arttırmak için uygulanması mümkün pek çok yöntem söz konusudur. Bunun için ilk adımı bazı genel düzeltmelerden başlayabilirsiniz. Bilgisayarınızın DNS ayarlarını değiştirebilir, yazılım güncellemelerini tamamlayabilir ve bu sayede internet hızınızı yükseltebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız internet hızı arttırma önerileri…

Genel düzeltmeleri uygulayın

Bu adımda öncelikle internet hızının düşmesine neden olan faktörü tespit etmeniz gerekiyor. Sık karşılaşılan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

Yazılım veya donanımın eskimiş olması Aynı ağa birden fazla bilgisayar veya mobil cihazın bağlanmış olması İndirmelerin devam etmesi Duvarların ya da diğer aygıtların parazite sebep olması Hizmet sağlayıcısından düşük hızda internet hizmeti alınması

Yukarıdaki sorunların tespiti halinde ilgili probleme yönelik çözüm üreterek internet hızının artmasını sağlayabilirsin.

Donanım düzeltmelerini uygulayın

Ne yazık ki eski teknolojinin çözümü yeni teknolojiye geçiş yapmaktır. Özellikle modeminiz 3 yıldan daha eskiyse yeni teknoloji bir modem satın alarak sorunu çözebilirsiniz. Bununla birlikte donanım açısından eski bir bilgisayara yeni yazılım yüklemek, yeni teknolojiye uygun oyun ve programlar yüklemek performans düşüklüğüne neden olur. Bu da dolayısıyla internet hızının düşmesine sebep olur.

Yönlendirici ve modemi birkaç dakikalığına prizden çıkartıp tekrar takarak bağlantının güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte eğer yönlendirici kullanıyorsanız, yönlendiricinin aygıt yazılımı da güncelleyebilirsiniz. Yönlendiricinin yerini değiştirmek, İnternete bağlı olan cihazları yeniden başlatmak, wi fi menzil arttırıcı kullanmak da sorunun çözümü için etkili olabilir.

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