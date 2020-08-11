İşadamı cinayetinde uyuşturucu ticareti şüphesi

Kayseri'de, işyerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yozgatlı işadamı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesi, uluslararası basında da geniş yer buldu.Almanya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere bazı sitelerde yer alan haberlerde, Adıbelli'nin adı çete, uyuşturucu kaçakçılığı ve Antwerp Limanı sisteminin hacklemesi olaylarında geçiyor. Haberlerde Adıbelli'nin, yurt dışında yargılandığı Antwerp Limanı'nın hacklemesi olayı nedeniyle 15 yıl hapis ve 90 bin Euro para cezasına çarptırılınca Türkiye'ye kaçtığı yer alıyor.Hollanda'dan 7 yıl önce Türkiye'ye kaçtığı ve çimento üretimi için şirket kurup 150 milyon euro'luk fabrika yatırımına başlayan Adıbelli'yi öldüren 2 saldırganın Gaziantep'ten geldikleri ve işyerinin karşısından ev tutup 15 gün boyunca izledikleri belirlendi. Cinayetten sonra tekrar Gaziantep'e kaçan ikiliden tetikçi son anda kaçarken, suç ortağı ise yakalandı. İki şüpheli ile Adıbelli arasındaki doğrudan ya da dolaylı temas olup olmadığını araştıran polis, her iki şüphelinin de banka hesaplarını mercek altına aldı.