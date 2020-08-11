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'da otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Sultangazi'de körük kısmında arıza oluşan otobüsü, metrelerce sürüklendi. Kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan parke taşlarına çarparak duran otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.  nedeniyle yol trafiğe kapandı. Otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:59 Son Güncelleme: 11.8.2020 11:03 ABONE OL
İstanbul'da İETT otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2382 sokakta meydana geldi. 78C hattında çalışan ve Yunus Emre Mahallesi-Fenertepe Garajı seferini yapan 34 TP 7122 plakalı İETT'ye ait körüklü otobüsün, körük kısmında arıza meydana geldi.

İstanbul'da İETT otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Yol çalışmaları nedeniyle sulama yapılan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, kaymaya başladı. İçinde bulunan yolcularla metrelerce sürüklenen otobüs, kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan malzemelere çarparak durabildi. nedeniyle yol trafiğe kapandı. Otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

İstanbul'da İETT otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASININ ARDINDAN OTOBÜS ÇEKİLEBİLDİ
Kazanın ardından olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından otobüs, çekiciye alındı. Otobüsün çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'da İETT otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI
anında olay yerinde bulunan Yaşar Karaoğlan yaşananları anlattı. Karaoğlan, yolda yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Sultangazi Belediyesi burada bir çalışma yapıyordu. Kaldırım çalışması yapılıyordu.

İstanbul'da İETT otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Yollar toz olduğu için burayı sulamaya geldiler. Otobüs arkadan biraz hızlı geldi. Kaymaya başladı. Kayınca bu yan tarafa girdi. Halk olarak kurtarmak için baya uğraştık ama beceremedik. İki saattir yol trafiğe kapalı. Can kaybımız yok. İçerisindeki yolcular başka bir arabayla gittiler" dedi.

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İstanbul'da İETT otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü
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