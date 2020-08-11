Son dakika haberi: İstanbul’un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan korkunç olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce kardeşin bir işyerinin önüne gelerek oturduğu daha sonra da abinin elinde bir şişe ile gelerek kardeşini yaktığı görülüyor.