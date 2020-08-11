Son dakika haberi: İstanbul’un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

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Son dakika haberi: ’un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen abi kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak ağır yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:10 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:16 ABONE OL
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

Olay, Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D. henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı.

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İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

Tartışma sonrası abi Hüseyin D. elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak sağa sola kaçmaya başlayan Serkan D.'ye vatandaşlar su şişeleri ve demlikle müdahale etti.

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

Cadde üzerinde yatan kardeş için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

Vücudunda büyük bölünde yanan Serkan D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kardeşini yakan Hüseyin D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan korkunç olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce kardeşin bir işyerinin önüne gelerek oturduğu daha sonra da abinin elinde bir şişe ile gelerek kardeşini yaktığı görülüyor.

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı

Alevler içerisinde kalan Serkan D. can havliyle etrafa kaçmaya başlıyor. Daha sonra vatandaşlar su şişeleri ve çaydanlıklarla yanan adamı söndürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son dakika haberi: İstanbul’un göbeğinde dehşet anları! Sokak ortasında canlı canlı yaktı
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