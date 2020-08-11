Karadeniz’de ağlara takıldı

Atlas Okyanusu'nda yaşayan Lophiidae familyasına ait balık türü olan Fener balığı, Türkiye'de de Akdeniz ve Ege Denizi'nde hayatını sürdürüyor. Denizin en çirkin balığı olan Fener balığı, Karadenizli balıkçılar tarafından Rize açıklarında tutuldu. 9 kilogramlık ağırlığı ile yaşam alanı olmayan Karadeniz'de nasıl bu kadar büyüdüğü de merak konusu. Yolunu kaybederek Karadeniz'de avlanan Fener balığını dükkanında sergileyen Lokman Armağan, yıllar önce yine Karadeniz'de bu balık türüne rastlandığını fakat bu kadar büyüğünü ilk kez gördüğünü dile getirdi.