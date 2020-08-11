‘Kardeşimi eşi ve kayınbiraderi öldürdü’

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 yıllık evli Medine Kara (37) 8 Eylül 2017'de evinde kapı kirişinde asılı olarak bulunmuştu.Genç kadının vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, vücudunda morarmalar olduğu otopsi raporunda yer aldı. Olaydan 1 ay sonra gelen otopsi raporunda ise Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yazıyordu. Genç kadının ailesi, eşi Mehmet Kara tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Kardeşinin Adana'dan Hatay'a gitmeden önce kışlık erzaklarını birlikte yaptıklarını anlatan acılı abla Nuray Değirmenci (48), "Benim yanımdan ayrıldı bir hafta sonra bize acı haberi geldi. Kesinlikle kardeşim, intihar süsü verilerek asılmıştır, cinayete kurban gitmiştir. Kardeşim eşinden nasıl şiddet ve işkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Kardeşime yaşatmadığım zulüm, işkence kalmamış. Kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzına dayayıp ölümle tehdit etmiş. Ne eşi ne de ailesi cenazeye bile gelmedi. Savcılığa verdiğimiz günlük ve telefon incelenirse kardeşimin öldürüldüğü ortaya çıkacak" diye konuştu.