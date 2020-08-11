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Kendini ve sevgilisini benzin dökerek yaktı

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Kendini ve sevgilisini benzin dökerek yaktı
ORDU'NUN Fatsa ilçesinde sevgilisinin üzerine benzin dökerek yaktığı Merve Yeşiltaş hayatını kaybetti. İddiaya göre Şerefiye Mahallesi'nde birlikte yaşayan Soner Durgun (22) ile Merve Yeşiltaş (31) arasında, geçtiğimiz cumartesi günü tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Durgun, kendisinin ve Merve Yeşiltaş'ın üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Merve Yeşiltaş iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Soner Durgun'un sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.
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Kendini ve sevgilisini benzin dökerek yaktı
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