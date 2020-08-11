Lisedeki olay infial yaratmıştı. KKTC'deki öğrencisini cinsel istismar davasında flaş gelişme

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Lisedeki olay infial yaratmıştı. 'deki öğrencisini davasında flaş gelişme

'de, Lefkoşa Türk Lisesi'nde (LTL) görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G.'nin lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.S.’ye okul tuvaletinde cinsel istismarda bulunup, video kameraya kaydettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sona erdi. ve tarafından yapılan soruşturma sonucunda; Hüseyin G. hem öğretmenlikten hem de kamu görevinden ihraç edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 13:33 ABONE OL
Olay infial yaratmıştı. KKTC'de öğrencisini cinsel istismar davasında flaş gelişme

'de büyük infial yaratan olay, 7 Mart günü patlak verdi. İddiaya göre, Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G., bir süre önce lise son sınıf öğrencisi E.S.'ye cinsel istismarda bulunmaya başladı. İstismarı cep telefonuyla kaydeden Hüseyin G., E.S'yi okul tuvaletinde de ilişkiye zorladı. Kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösteren öğretmen, liseli kıza, arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etti.
Beden öğretmeninin istismar olayı, Bakanlığı'na yapılan ihbar ile ortaya çıktı. Bakanlık hemen polise bilgi verdi. Okula baskın yapan polis, öğretmen ile öğrencinin cep telefonlarına el koydu. Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede, ikiliye ait video görüntüleri elde edildi.

Olay infial yaratmıştı. KKTC'de öğrencisini cinsel istismar davasında flaş gelişme

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI: ÇÜRÜK ELMALARI SİSTEMDEN AYIKLAMA NOKTASINDA KARARLIYIZ
Polis soruşturması sürerken, ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu okula giderek, öğretmenler ve öğrenciler ile görüştü. Çavuşoğlu, "Eğitim camiası içerisinde, arada sırada çıkan çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında kararlıyız" dedi.

Olay infial yaratmıştı. KKTC'de öğrencisini cinsel istismar davasında flaş gelişme

Bakanlık tarafından yapılan soruşturma önceki gün sona erdi. Öğretmen Hüseyin G. hem öğretmenlikten hem de kamudan atıldı. Hüseyin G.'nin üye olduğu sendikadan yapılan açıklamada, "Sendika bu tip münferit olayların, toplumun kabullenmediği, etik-ahlak değerlerine uymayan olayların yaşanmaması için elinden geleni yapar" denildi.

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Lisedeki olay infial yaratmıştı. KKTC'deki öğrencisini cinsel istismar davasında flaş gelişme
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