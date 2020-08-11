Mahsur kalan stajyer öğrenci Türkiye’de

Staj yaptığı gemi haczedildiği için 3 aydan bu yana Beyrut Limanı'nda mahsur kalan Türk öğrenci Ceyda Selvi, patlamadan 4 gün önce Türk yetkililerin desteği ile başka bir gemiye bindirilerek limandan ayrılmıştı. Türk öğrenciyi taşıyan gemi, Tekirdağ'a geldi. Stajına Medlog Gemisi'nde devam edecek olan Selvi yaşadıklarını anlattı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, diplomatik girişimleri sonucu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi, Ceyda Selvi, Medlog'un gemisine alınarak stajına devam etme imkânı sağlandı. Beyrut Limanı'na yanaşan Medlog'a ait başka bir konteynır gemisine binen Selvi'nin stajına bu şirkete ait gemilerde devam edeceği öğrenildi.Bulunduğu geminin patlamanın yaşandığı yere 2 kilometre mesafede olduğunu kaydeden Selvi, "Beyrut Limanı'ndaki feci patlamadan 4 gün önce söz konusu limanın yakınlarındaydık. Biz yeni işe başladığım gemi ile oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarındaydık yolda duyduk patlamayı. Benim içinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Patlamanın olduğu noktaya 1.5 ya da 2 kilometre uzaklıktaydık" diye konuştu.