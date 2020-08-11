Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bir camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı şahıs tarafından saldırıya uğrayarak darp edildikleri tespit edildi.