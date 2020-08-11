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Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında

’te camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı gözaltına alındı. Ayrıca konu ile ilgili haber için 9 Ağustos tarihinde bahse konu otoparka giden basın mensuplarına röportaj sırasında da saldırdıkları belirlenen şüpheliler de emniyete götürüldü.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 11.8.2020 12:19 Son Güncelleme: 11.8.2020 12:23 ABONE OL
Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 1 Ağustos günü Fatih ilçesinde meydana gelen 'Kasten Yaralama', 'hakaret', 'Tehdit', 'Yağma' konuları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video

Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bir camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı şahıs tarafından saldırıya uğrayarak darp edildikleri tespit edildi.

Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında

Devamında konu ile ilgili haber için 9 Ağustos tarihinde bahse konu otoparka giden basın mensuplarına röportaj sırasında otopark çalışanları tarafından hakaret edilerek saldırıldığı anlaşıldı.

Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında

Bahse konu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen İsmail Ö, Faik P. ve Hamza T. isimli şahıslar dün yakalanarak gözaltına alındı.

Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında
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