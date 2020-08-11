İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 1 Ağustos günü Fatih ilçesinde meydana gelen 'Kasten Yaralama', 'hakaret', 'Tehdit', 'Yağma' konuları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video
Edinilen bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bir camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı şahıs tarafından saldırıya uğrayarak darp edildikleri tespit edildi.
Devamında konu ile ilgili haber için 9 Ağustos tarihinde bahse konu otoparka giden basın mensuplarına röportaj sırasında otopark çalışanları tarafından hakaret edilerek saldırıldığı anlaşıldı.
Bahse konu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen İsmail Ö, Faik P. ve Hamza T. isimli şahıslar dün yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.