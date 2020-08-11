Milli atlete sarkıntılık iddiası kanlı bitti! Çatışma çıktı hayatını kaybetti

SENEM'E SARKINTILIK YAPMIŞ

Şüpheli Mustafa Yardımcı ifadesinde, arkadaşı Osman A.'nın sevgilisine sarkıntılık yaptığını ileri sürdü. Yardımcı, "Osman benim 15 yıllık arkadaşım. Bir süre benim bağ evimde kaldı. Senem, Osman'ın kendisine sürekli sarkıntılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine bir daha bağ evine gelmemesini istedim. Olay akşamı da yanında arkadaşıyla bağ evine geldiler. Hayatını kaybeden Deniz'in elinde tabanca vardı.



Gitmeleri için ateş açtım" dediği öğrenildi. Milli atlet Senem E. ise Osman A.'nın kendisine sarkıntılık yaptığını, Mustafa Yardımcı'ya da yaşadıklarını anlattığını belirterek, antrenman sırasında olayın meydana geldiğini söyledi.



