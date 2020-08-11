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kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

'de Rüstem Yıldız, anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Rüstem Yıldız jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 00:17 ABONE OL
Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

'de Rüstem Yıldız, anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Rüstem Yıldız jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi Çayırharman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce babalarını kaybeden Rüstem Yıldız ve ağabeyi Fedayi Yıldız arasında iddiaya göre anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Rüstem Yıldız, pompalı tüfekle ağabeyi Fedayi Yıldız'a ateş açtı. Fedayi Yıldız karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde kalırken, Rüstem Yıldız kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fedayi Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Rüstem Yıldız jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayda hayatını kaybeden Fedayi Yıldız'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
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