Otomobiliyle köpeği ezen Doç. Dr. Birsen Ocaklı için istenen ceza belli oldu

İddianamede ayrıca müşteki Sarıbeyliler'in köpeğinin yanına geldiğinde, köpeğinin yaralı olduğunu gördüğü ve götürdüğü veterinerde köpekte kemik kırığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede ayrıca müştekinin kamera incelemesi yaptığı, sanık Birsen Ocaklı'nın aracının köpeğin üzerinden geçtiğini görmesi üzerine de şikayetçi olduğu, sanığın ise köpeği fark etmediğini söylediğine de yer verildi.