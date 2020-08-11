Rektör Bağ, görevinden uzaklaştırıldı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun dünkü toplantısında, Prof. Dr. Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadesi kullanıldı. YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı. AA