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Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı

'de, sahte para ile esnafın dolandırıldığı ihbarını alan polis, şüphelilerin peşine düştü. Sahte para kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 şüpheli, kovalamacayla yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:48 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:53 ABONE OL
Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Kentte esnaftan bazıları, 2 kişinin sahte parayla alışveriş yaptığını söyleyerek polise şikayette bulundu.

Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Çalışma başlatan polis, sahte parayı piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilerin 34 CLZ 914 plakalı otomobili kullandıklarını tespit etti.

Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Otomobilin Eski İstanbul Caddesi'nde hareket halinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis de peşine düştü.

Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Kovalamaca sırasında izini kaybettirmek isteyen şüpheliler ara sokakta kıstırıldı.

Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise çantalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ile çantalar emniyete götürüldü.

Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise çantalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ile çantalar emniyete götürüldü.

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Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı
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